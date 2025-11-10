В Чебоксарах сотрудники ДПС составили на водителя 12 протоколов после погони

В Чебоксарах водитель попытался скрыться от ДПС и врезался в припаркованную Lada Vesta. На лихача составили 12 протоколов за нарушения ПДД, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Чувашии.

Инспекторы ДПС обратили внимание на подозрительный автомобиль и попросили водителя остановиться. Он проигнорировал требования и попытался от них сбежать.

На кадрах с видеорегистратора видно, что мужчина часто перестраивался из ряда в ряд, а также неоднократно проезжал дорогу на красный свет. В итоге он врезался в бордюр у края проезжей части и протаранил припаркованную Lada Vesta.

Когда водителя задержали, на него составили 12 протоколов за различные нарушения ПДД. Пять из них касались проезда на запрещающий сигнал светофора.

