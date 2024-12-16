В Бурятии выявили массовое заражение чесоткой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела о массовом заражении чесоткой постояльцев интерната в Бурятии. Об этом сообщили Информационный центр ведомства в Telegram-канале.
В социальных сетях появились сообщения о массовом заражении чесоткой постояльцев дома-интерната в селе Читкан Республики Бурятии. Болезнь диагностировали у 48 человек. При этом руководство интерната на протяжении нескольких месяцев скрывало проблему.
Республиканский Следком возбудил уголовное дело.
В ноябре от отравления умерли три человека в частном социальном центре в Алтайском крае. Позднее выяснилось, что причиной массового заражения стал острый инфекционный гастроэнтероколит.
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