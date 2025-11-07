В Бурятии грузовик слетел с моста в реку
В Бурятии грузовик слетел с моста в реку и ушел под воду, водителя ищут
Фура слетела с моста в реку в Кяхтинском районе Бурятии, спасатели ведут поиски водителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.
ЧП произошло утром 7 ноября. Водитель на грузовике Volvo следовал по трассе в направлении поселка Хоронхой со стороны села Окино-Ключи.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с моста в руку Чикой. Фура ушла под воду, водителя ищут.
В пятницу в Бурятии сильный снегопад, полиция ограничила движение по трассе «Байкал» в Тарбагатайском и Мухоршибирском районах.
В столице региона Улан-Удэ число аварий увеличилось в два раза, общественный транспорт едет с большим опозданием.
Ранее пятеро погибли и пятеро пострадали в аварии двух легковушек на 40-м километре автодороги Р-257 «Енисей» в Туве. Водитель Toyota Wish выехал на встречку и столкнулся с Toyota Voxy.