В Бурятии грузовик слетел с моста в реку и ушел под воду, водителя ищут

Фура слетела с моста в реку в Кяхтинском районе Бурятии, спасатели ведут поиски водителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

ЧП произошло утром 7 ноября. Водитель на грузовике Volvo следовал по трассе в направлении поселка Хоронхой со стороны села Окино-Ключи.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал с моста в руку Чикой. Фура ушла под воду, водителя ищут.

В пятницу в Бурятии сильный снегопад, полиция ограничила движение по трассе «Байкал» в Тарбагатайском и Мухоршибирском районах.

В столице региона Улан-Удэ число аварий увеличилось в два раза, общественный транспорт едет с большим опозданием.

Ранее пятеро погибли и пятеро пострадали в аварии двух легковушек на 40-м километре автодороги Р-257 «Енисей» в Туве. Водитель Toyota Wish выехал на встречку и столкнулся с Toyota Voxy.