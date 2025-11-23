В Бугульме восьмилетний хоккеист сломал позвоночник во время матча

В городе Бугульма в Татарстане восьмилетний хоккеист сломал позвоночник на первой минуте матча. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

ЧП произошло еще в начале ноября, однако информация о нем распространилась только теперь. Тяжелую травму получил юный спортсмен из уфимского клуба «Астра».

После толчка в спину он влетел головой в борт. У мальчика диагностировали компрессионный перелом четырех позвонков.

На кадрах с матча видно, что хоккеиста спасали другие дети. Они подняли пострадавшего и довезли до скамейки. Медики на льду не появились по неизвестной причине.

Ранее стало известно, что хоккейный арбитр ударил ребенка во время детского матча в Златоусте. По словам свидетелей, у мальчика была рассечена губа.