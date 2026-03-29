В Британии автомобиль врезался в толпу

В Великобритании автомобиль врезался в толпу в городе Дерби, пострадали несколько человек. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на местную полицию.

В центре Дерби автомобиль сбил несколько пешеходов вечером 28 марта. Несколько человек в критическом состоянии и серьезными травмами доставили в больницу.

«По данным полиции, инцидент произошел около 21:30 (23:30 по московскому времени) в районе Фрайар-Гейт с участием черного автомобиля Suzuki Swift. По словам одного из очевидцев, это была „настоящая бойня“: после взрыва множество людей лежали на дороге и тротуаре», — говорится в материале.

Представитель полиции сообщил, что правоохранители остановили машину, которая, предположительно, наехала на пешеходов. Арестовали водителя — мужчину 30 с небольшим лет. Дорогу закрыли на длительное время.

