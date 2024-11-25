В Боливии полицейские нашли больше тонны миндаля, пропитанного кокаином

Правоохранительные органы Боливии обнаружили крупную партию миндаля, который был пропитан кокаином. Свыше тонны запрещенного товара предназначалось на экспорт. Об этом пишет сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на El Deber.

Отмечается, что всего сотрудники службы борьбы с наркотрафиком нашли 700 ящиков с миндалем. В 53 из них находился орех, очищенный и пропитанный кокаином.

Подозреваемыми стали несколько человек. Среди них — боливийцы и колумбийцы. Информация о том, куда планировали направить наркотик, не поступала. Сейчас стражи порядка выясняют все детали преступления.