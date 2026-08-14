В Башкирии задержали лжеинспектора ДПС

Правоохранительные органы в Башкирии задержали молодого человека, который в тормозил автомобили в Туймазах в форменной одежде инспектора ДПС. Об этом сообщил глава ГИБДД региона Владимир Севастьянов .

«Молодого человека установили и задержали. В отношении 18-летнего нарушителя составили административный протокол», — написал он.

Севастьянов уточнил, что такие действия могли создать угрозу безопасности дорожного движения, так как водители обязаны выполнять требования инспекторов Госавтоинспекции. Также подобные ситуации подрывают доверие населения к представителям правопорядка.

До этого в Сети завирусилось видео, как молодой человек в светоотражающем жилете с надписью «ДПС» и жезлом регулировщика стоит на дороге. Никакого отношения к ГИБДД он не имел.

Ранее в Екатеринбурге задержали байкера по делу о нападении на инспектора мотопатруля.