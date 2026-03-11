В Барнауле женщина получила наказание за попытку задушить соседку

В Барнауле произошел инцидент в частном двухквартирном доме, где из-за общей бани между соседками вспыхнул конфликт. Одна из жительниц дома попыталась задушить родственницу хозяев второй квартиры, сообщило сайту amic.ru Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Все случилось в выходной день: жильцы одной из квартир затопили баню, что вызвало недовольство у соседей. Когда девушка из первой квартиры пошла в баню, за ней последовала родственница жильцов второй квартиры, и между женщинами завязалась ссора. Обвиняемая начала душить соперницу и угрожать ей.

Несмотря на то что в суде женщина не признала свою вину, свидетели подтвердили произошедшее. Суд назначил ей наказание в виде 240 часов обязательных работ.