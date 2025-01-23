В Астрахани прошла детская свадьба цыган

В Астрахани прошла детская свадьба: девятилетний мальчик стал мужем тринадцатилетней девушки. Об этом сообщает телеканал «Царьград» . Церемония состоялась в роскошном ресторане, где гостей встречали с шампанским и дождем из долларов.

Как отметили авторы публикации, такой брак является незаконным. ЗАГСы никогда не зарегистрируют подобный союз. Однако органы опеки часто закрывают глаза на «культурные обычаи» некоторых народов.

Согласно статистике, написали журналисты, около 60% детей из цыганских семей заканчивают три-четыре класса и умеют только читать и писать. По данным на август 2024 года, лишь 383 цыганских ребенка по всей стране смогли продолжить обучение в старших классах, что составляет всего лишь 0,8% от общего числа.

Ранее цыганская свадьба в Ульяновской области закончилась побоищем. Потасовка началась в одном из ресторанов Димитровграда, а затем продолжилась в пригороде. По словам очевидцев, в драке участвовали женщины и дети.