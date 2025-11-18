В Аргентине пытавшемуся разнять девочек футболисту проткнули лоб ключом

Во время юношеского матча в Аргентине завязалась драка. Отец одного из детей воткнул ключ в лоб футболиста Джонатана Хосе Смита, пришедшего поддержать своего ребенка, сообщил Daily Mail .

Любительский матч среди девушек младше 16 лет прошел в спортивном клубе GEVE в городе Берасатеги в провинции Буэнос-Айрес. Смит с женой болели за дочь.

«Когда я увидела, что моя дочь дерется с другой девочкой, я пошла их разнимать, но я была слишком далеко, и мне пришлось объехать. К тому времени, как я добралась туда, все уже ссорились. Родители из обоих клубов уже вмешались — кто-то пытался их разнять, кто-то нет», — рассказала Ромина.

В какой-то момент отец другой девочки, Гастон Омар Альварес, ударил Смита по голове тем, что попалось под руку — во лбу спортсмена остался обломок ключа от автомобиля Chevrolet Zafira.

Его госпитализировали. Первые 12 часов врачи не решались делать операцию. Процедура прошла успешно, мужчина находится в сознании. Альвареса арестовали по подозрению в покушении на убийство. Источники DM сообщили, что это не первый его привод в полицию.

Смит сделал карьеру как опорный полузащитник в аргентинском футболе низшего дивизиона. Он выступал за клубы «Итусайнго», «Викториано Аренас», «Депортиво Парагуайо», «Эль Порвенир» и «Клейпол», а в январе после четырех сезонов в «Берасатеги» подписал контракт с «Ламадридом». Одновременно с футболом мужчина подрабатывает в такси.

Ранее в рукопашном бою отличился российский футболист Артем Дзюба. Его обидела фраза актера Павла Попова о видеороликах, завязалась драка.