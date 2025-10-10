В Анапе начали поиски водителя, совершившего смертельное ДТП

Около полуночи 10 октября на улице Терской в Анапе произошла авария. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada превысил скорость, выехал на тротуар и сбил 40-летнего пешехода. Затем автомобиль врезался в припаркованный грузовик. После столкновения водитель покинул место происшествия, бросив машину. Об этом написала «Кубань24» .

Свидетели сообщили, что автомобиль выехал на тротуар по встречной полосе, сбил человека и смял лавочку. Затем машина с открытым капотом направилась в сторону улицы Сицилия, водитель выглядывал из окна, прежде чем врезаться в грузовик.

Пострадавшего пешехода госпитализировали, но, к сожалению, он скончался в больнице.

Сейчас полицейские ведут поиски водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.