В аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В московском аэропорту Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные вечером 8 октября. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Временные ограничения вводили с 18:11 до 18:33 и с 19:39 до 20:25, поэтому возникли изменения в расписании рейсов.

«На данный момент международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

После 18:00 в аэропорту задержали 11 рейсов на вылет и 10 на посадку. При этом один рейс полностью отменили, а четыре перенаправили в другие аэропорты столицы.

До этого о массовых задержках рейсов во Внукове сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, в аэропорту вводили план «Ковер», но эти действия не были связаны с беспилотниками или какой-то другой угрозой.