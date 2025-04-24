В аэропорту Торонто произошла стрельба

На территории международного аэропорта имени Пирсона в Торонто 24 апреля произошла стрельба. Об этом сообщил телеканал CTV News.
Стрелком оказался взрослый мужчина. Причастный к инциденту полицейский не пострадал. Для окружающих угрозы в настоящий момент нет. Возможны задержки авиарейсов, проводится проверка.
По информации The Globe and Mail, правоохранительные органы ликвидировали стрелка. По предварительным данным, в больницу из аэропорта отвезли одного человека, его состояние неизвестно.
В воздушной гавани добавили, что в связи с расследованием принято решение перенаправить пассажиров на вход и выход из терминала № 1 через зону прилета.
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