В аэропорту Шереметьево задержали украинца с украшениями на 68 млн рублей

Сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево задержали иностранца с ювелирными изделиями и наручными часами на 68 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что эти товары пытались незаконно ввезти на территорию Российской Федерации. В течение 30-дневного срока гражданин Украины не обращался в таможенный орган и не задекларировал товары.

«В связи с этим транспортной прокуратурой в Химкинский городской суд Московской области направлено исковое заявление о признании вышеуказанного имущества бесхозяйным и обращении его в собственность Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Суд вынес решение обратить ювелирные украшения и часы стоимостью более 68 миллионов рублей в собственность РФ.

Ранее в Домодедове пресекли попытку контрабанды из ОАЭ швейцарских часов на шесть миллионов рублей. Дорогие аксессуары пытался провезти прилетевший из Дубая китаец.