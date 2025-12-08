В администрации Каширы произошел пожар

Здание администрации загорелось в Кашире. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

«В городе Кашира произошло загорание в здании администрации.По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение на площади 30 квадратных метров», — рассказали спасатели.

Локализовать возгорание удалось в 10:20, еще через семь минут пожарные ликвидировали открытое горение. В 10:40 спасатели полностью потушили пожар, никто не пострадал.

«Из здания эвакуировано 412 человек. К тушению пожара привлекалось семь единиц техники и 24 человека личного состава», — добавили в МЧС.

Причина возгорания уточняется.

О пожаре 360.ru также рассказала очевидица — она поделилась с редакцией кадрами с места ЧП.

«Когда там была, все эвакуировались», — отметила женщина.

Она уточнила, что возгорание произошло на улице Ленина, 2.

На прошлой неделе на северо-западе Москвы загорелся автосервис. Огонь перекинулся на 10 машин.