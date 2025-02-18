Ужасающий триллер. Кровь из стены два дня сочилась в квартире в Северном Бутове

Кровь два дня лилась из стены квартиры в Северном Бутове

Житель квартиры в Северном Бутове два дня наблюдал, как из стены на его кухне просачивается кровь. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы» .

Судя по опубликованным изданием кадрам, красная жидкость тонкой струей лилась только в одной точке на кухне квартиры. Небольшое количество той же субстанции скопилось и на потолке.

По данным канала «Новости Москвы», прибывшая на место полиция вскрыла квартиру двумя этажами выше. Внутри правоохранители нашли мертвеца, притом без следов насильственной смерти.

Однако подписчики издания усомнились в том, что на стене — кровь. Некоторые комментаторы справедливо указали, что кровь имеет свойство сворачиваться, то есть два дня литься она не могла.

Официального подтверждения информации о том, что в квартире в Северном Бутове нашли мертвым мужчину, власти пока не давали.

Ранее мертвую девушку нашли в гостиничном номере в центре Москвы.