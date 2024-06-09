Увязшую в трясине корову вытащили спасатели российского региона

Нижегородские спасатели при помощи пожарного рукава вытащили из трясины корову

Фото: Пресс-служба МЧС

Провалившуюся в трясину на побережье Ветлуги корову вытащили четверо спасателей в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Уходящее под воду животное заметили жители Воскресенского муниципального округа и вызвали на место специалистов. Когда они прибыли на место, обессиленная буренка погрузилась в воду наполовину.

Вытащить корову при помощи лебедки спасатели не смогли. Потерпев неудачу, мужчины откопали животное от ила и песка, обернули куском пожарного рукава и вытащили на берег.

Оказавшись на суше, корова быстро пришла в себя и отправилась на выпас. Угрозы жизни и здоровью животного нет. В операции по спасению задействовали четырех специалистов и одну единицу техники.

В конце апреля нижегородские спасатели спасли более 100 коров в селе Сельяново. Ферму, где содержался крупный рогатый скот, охватил пожар. Огонь перекинулся на хлев, но спасатели прибыли во время и вывели животных. К тушению привлекли 10 человек и четыре единицы техники.

Миссия невыполнима. План Германии увеличить число военных разбился о реальность

Главные сделки и яркие моменты. Каким войдет в историю ПМЭФ-2024

Вонь на несколько этажей. Жительница Краснодара заперла в квартире 60 кошек

Кто убил Игоря Талькова? Следствие назвало убийцу через 32 года

Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте