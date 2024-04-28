Увязшего в глине под Петербургом школьника вытащили спасатели | 360°

28 апреля 2024, 21:08
Увязшего в глине под Петербургом школьника вытащили спасатели
47news: спасатели достали ребенка, увязшего в глине под Петербургом
Мальчик, помогавший отцу чистить колодец в Ломоносовском районе Ленинградской области застрял в глине. Вытаскивать его пришлось с помощью спасателей. Об этом сообщило издание 47news.
По данным издания, 12-летний школьник из деревни Сойкино Пениковского поселения, спустился по лестнице на дно шестиметрового колодца и застрял в глине. Родители и соседи не смогли самостоятельно вытащить ребенка, после чего вызвали спасателей.
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К моменту прибытия сотрудников МСЧ, ребенок по пояс находился в глине. Спасатели вытащили его с помощью веревки. Пострадавшего госпитализировали с переохлаждением.
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