Увязшего в глине под Петербургом школьника вытащили спасатели | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 21:08 Увязшего в глине под Петербургом школьника вытащили спасатели 47news: спасатели достали ребенка, увязшего в глине под Петербургом РИА «Новости»

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Мальчик, помогавший отцу чистить колодец в Ломоносовском районе Ленинградской области застрял в глине. Вытаскивать его пришлось с помощью спасателей. Об этом сообщило издание 47news.

По данным издания, 12-летний школьник из деревни Сойкино Пениковского поселения, спустился по лестнице на дно шестиметрового колодца и застрял в глине. Родители и соседи не смогли самостоятельно вытащить ребенка, после чего вызвали спасателей.

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К моменту прибытия сотрудников МСЧ, ребенок по пояс находился в глине. Спасатели вытащили его с помощью веревки. Пострадавшего госпитализировали с переохлаждением.

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