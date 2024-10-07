Утренние ДТП спровоцировали пробки на внешнем и внутреннем кольцах КАД в Петербурге

Сразу несколько утренних аварий спровоцировали пробки на внешнем и внутреннем кольцах КАД в Петебрурге. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Примерно в 7:25 утра шесть легковых автомобилей столкнулись на 46-м километре внутреннего кольца сразу после съезда с Косыгина. В это время на внешней стороне кольцевой дороги возникла пробка протяженностью около 1,5 километра.
Сообщается, что аварии привели к блокировке второй, третьей и четвертой полос движения на внутреннем кольце. В результате случившегося образовалась пробка длиной около 10 километров, пострадавших нет.
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