Утечку нефтепродуктов зафиксировали в порту Петербурга
Происшествие с разливом нефтепродуктов случилось в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.
По информации ведомства, в воду попало около 50-100 килограммов нефтесодержащих веществ. Событие произошло во время бункеровки мазута судном, занимающимся рыболовством.
Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий, чтобы минимизировать потенциальный вред экологии. Все заинтересованные организации своевременно проинформированы о ЧП.
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