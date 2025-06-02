Утечку нефтепродуктов зафиксировали в порту Петербурга

Происшествие с разливом нефтепродуктов случилось в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.

По информации ведомства, в воду попало около 50-100 килограммов нефтесодержащих веществ. Событие произошло во время бункеровки мазута судном, занимающимся рыболовством.

Специалисты оперативно приступили к ликвидации последствий, чтобы минимизировать потенциальный вред экологии. Все заинтересованные организации своевременно проинформированы о ЧП.