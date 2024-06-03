Источник 360.ru: во «Вкусно — и точка» в Москве произошла утечка азота

Утром 3 июня в ресторане «Вкусно — и точка» в центре Москвы повредили баллон с азотом. Сотрудники позвонили спасателям, сообщил источник 360.ru.

Экстренные службы приняли вызов в 10:50. Заявители сообщили, что в ресторане быстрого питания по улице Земляной Вал, 27, строение 2 существовала угроза выброса химически опасного вещества — на техническом этаже повредился баллон с жидким азотом. Емкость эвакуировали на улицу.

Громкий случай утечки вредных веществ произошел зимой в Коми. Прокуратура сообщила о выбросе газовой смеси с содержанием метанола на территории промышленной зоны Сыктывкарского ЛПК и начала проверку. МЧС уточнило, что причиной ЧП стал прорыв диафрагмы на выпарной станции. Аварию устранили за 10 минут.