Устроившего ДТП водителя Lada ищут в Волгограде

В Краснооктябрьском районе Волгограда водитель за рулем Lada устроил ДТП и скрылся, теперь его разыскивает полиция. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, водитель Lada нарушил правила дорожного движения и спровоцировал лобовое столкновение с ВАЗ-2115. Сразу после аварии водитель первой машины сбежал. Сидевший за рулем «пятнадцатой» мужчина пострадал, его доставили в больницу.

Полиция устанавливает, кто был водителем Lada и где он находится сейчас.