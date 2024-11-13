Устроившего ДТП водителя Lada ищут в Волгограде

В Краснооктябрьском районе Волгограда водитель за рулем Lada устроил ДТП и скрылся, теперь его разыскивает полиция. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
По предварительной информации, водитель Lada нарушил правила дорожного движения и спровоцировал лобовое столкновение с ВАЗ-2115. Сразу после аварии водитель первой машины сбежал. Сидевший за рулем «пятнадцатой» мужчина пострадал, его доставили в больницу.
Полиция устанавливает, кто был водителем Lada и где он находится сейчас.
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