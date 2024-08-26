Установлены потерпевшие в теракте на Крымском мосту

Потерпевшими в теракте на Крымском признаны Минобороны и компании

Потерпевшими по делу о теракте на мосту в Крыму признаны Минобороны РФ, две организации и граждане. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Пятью потерпевшими, а также представителями потерпевших ООО „Профит Рейл“, ООО „Урал Логистика“ и [Минобороны РФ] 12 обвиняемым по уголовному делу предъявлены требования о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением», — написано в документе.

Вышеперечисленные лица являются гражданскими истцами по этому делу. Суммы исковых требований не уточнили.

ВСУ устроили теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Там подорвалась фура со взрывчаткой, загорелись семь цистерн с горючим веществом на железнодорожной части. При взрыве погибли пять человек, в том числе водитель большегруза.