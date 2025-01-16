Усталость водителя привела к гибели пассажирки в ДТП под Курганом

На трассе Курган — Екатеринбург произошло ДТП, в котором погибла пассажирка 1970 года рождения. Водитель потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службе областной Госавтоинспекции.

По данным полицейских, автомобилиста госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести. Предварительно, причиной аварии могла стать усталость шофера, из-за которой он потерял концентрацию на дороге.

Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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