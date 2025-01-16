Усталость водителя привела к гибели пассажирки в ДТП под Курганом

На трассе Курган — Екатеринбург произошло ДТП, в котором погибла пассажирка 1970 года рождения. Водитель потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службе областной Госавтоинспекции.