Уснувший за рулем водитель устроил ДТП с пострадавшими в Нижегородской области
Уставший автомобилист спровоцировал ДТП на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на УГИБДД региона.
Согласно данным ведомства, 25-летний водитель LADA Granta, следуя по 436-му километру дороги, уснул за рулем. В результате он столкнулся с большегрузом Scania.
Травмы получили предполагаемый виновник аварии и его 24-летний пассажир. Им потребовалась госпитализация.
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