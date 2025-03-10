Уснувший за рулем водитель устроил ДТП с пострадавшими в Нижегородской области

Уставший автомобилист спровоцировал ДТП на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на УГИБДД региона.

Согласно данным ведомства, 25-летний водитель LADA Granta, следуя по 436-му километру дороги, уснул за рулем. В результате он столкнулся с большегрузом Scania.

Травмы получили предполагаемый виновник аварии и его 24-летний пассажир. Им потребовалась госпитализация.