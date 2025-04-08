Уснувший за рулем водитель грузовика протаранил припаркованные машины в Екатеринбурге

Дорожное происшествие с участием четырех автомобилей произошло утром 8 апреля в Академическом районе Екатеринбурга. Виновником аварии стал водитель самосвала, который уснул за рулем. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на свердловскую Госавтоинспекцию.

По данным правоохранителей, 33-летний мужчина, двигая по улице Академика Ландау в направлении улицы Вильгельма де Геннина на грузовике Volvo, уснул за рулем и врезался в припаркованные машины. Среди других участников ДТП — легковушка и два большегруза.

В результате обошлось без пострадавших. На место происшествия прибыли спасатели и инспекторы ДПС. Сейчас стражи порядка проверяют соблюдение режима труда и отдыха водителя.