Уснувший за рулем водитель «газели» погиб при столкновении с фурой на Кубани
Смертельная авария произошла на трассе Джубга — Сочи в поселке Лазаревском Краснодарского края. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на отдел пропаганды БДД УГБИДД МВД России по региону.
По предварительным данным, 28-летний водитель «газели» уснул за рулем и съехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым автомобилем Scania.
В результате ДТП предполагаемый виновник ДТП получил травмы, несовместимые с жизнью. Проводится проверка.
