«Ушла и не вернулась». Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 22:42 «Ушла и не вернулась». Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени Восьмилетняя школьница пропала в Тюмени Freepik

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Пропавшую в Тюмени восьмилетнюю девочку нашли живой. Эту информацию опубликовали на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

Утром 17 мая школьница вышла из дома и не вернулась.

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«Приметы: рост 135 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые», — по такому описанию девочку искали волонтеры.

С собой у нее также был розовый рюкзак с балериной. Подробности нахождения ребенка не приводятся.

Ранее 14-летняя девочка пропала в Ленинградской области. Ее ищут с 17 апреля. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», подросток пропал в Мурино Всеволожского района. Рост школьницы 160 сантиметров, голубые глаза и русые волосы. В последний раз ее видели в черных кедах, черной куртке и серых джинсах.