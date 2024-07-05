Ушедший за дровами российский чиновник погиб от упавшего дерева

И.о. главы района Курской области погиб от упавшего дерева при походе за дровами

Фото: РИА «Новости»

Срубленное в курском лесу дерево нанесло смертельные травмы исполняющему обязанности главы Советского района Сергею Белых. Чиновник отправился на заготовку дров для нужд специальной военной операции рядом с поселком Кшенский. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Он пояснил, что пострадавшего доставили в больницу для оказания помощи. Но травмы оказались очень серьезные, и Белых скончался.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Сергея Валентиновича. Он запомнится всем нам как опытный руководитель, сделавший большой вклад в развитие муниципального образования», — написал Смирнов.

Врио главы губернатора Курской области добавил, что семье погибшего чиновника окажут всю необходимую помощь.

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