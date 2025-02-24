Ушедший под воду внедорожник BMW достали из реки Стрелки в Ленобласти
Внедорожник BMW рухнул в реку Стрелку в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по региону.
Происшествие случилось на трассе Иннолово — Горбунки. Сведения поступили в полицию ночью 24 февраля. На место прибыли правоохранители, однако водителя они не обнаружили.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Автомобиль достали из водоема.
Ежегодная велосипедная гонка «Снежные дюны» прошла в Лобне
Детский сад построят в ЖК «Новоград Монино» в Щелкове
Волонтеров из Лыткарина наградили за помощь бойцам СВО
Шесть человек пострадали при пожаре в доме на юго-западе Москвы — источник
Встреча жителей с депутатом Госдумы Михаилом Терентьевым прошла в Балашихе
Свыше 5 тысяч тюльпанов вырастила фермер из Одинцовского округа к 8 Марта
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте