Ушедший под воду внедорожник BMW достали из реки Стрелки в Ленобласти

Внедорожник BMW рухнул в реку Стрелку в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по региону.

Происшествие случилось на трассе Иннолово — Горбунки. Сведения поступили в полицию ночью 24 февраля. На место прибыли правоохранители, однако водителя они не обнаружили.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Автомобиль достали из водоема.