Уроженца Казахстана признали виновным в краже автобуса в Удмуртии | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 13:06 Уроженца Казахстана признали виновным в краже автобуса в Удмуртии

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В Удмуртии прошел суд над гражданином Казахстана, который оказался причастен к краже автобуса Toyota Hiace. Об этом написал Izhlife со ссылкой на Объединенную пресс-службу судейского сообщества региона.

В 2019 году мужчина договорился со знакомым помочь ему продать микроавтобус. Когда хозяин еще спал, подсудимый, находясь у него дома, сел за руль транспортного средства и скрылся.

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Свою вину он полностью признал, сообщив, что возместил ущерб пострадавшему. Мужчине назначили четыре года условного срока.