Уроженца Казахстана признали виновным в краже автобуса в Удмуртии | 360°

02 мая 2024, 13:06
Уроженца Казахстана признали виновным в краже автобуса в Удмуртии
В Удмуртии прошел суд над гражданином Казахстана, который оказался причастен к краже автобуса Toyota Hiace. Об этом написал Izhlife со ссылкой на Объединенную пресс-службу судейского сообщества региона.
В 2019 году мужчина договорился со знакомым помочь ему продать микроавтобус. Когда хозяин еще спал, подсудимый, находясь у него дома, сел за руль транспортного средства и скрылся.
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Свою вину он полностью признал, сообщив, что возместил ущерб пострадавшему. Мужчине назначили четыре года условного срока.
Удмуртия
Кражи
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