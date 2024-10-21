Ямальца заподозрили в ограблении магазина в Адмиралтейском районе Петербурга

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 23-летнего уроженца ЯНАО по подозрению в вооруженном ограбление. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
В вечернее время суток злоумышленник забежал в магазин на улице Гороховой, напал на 37-летнюю продавщицу, ранил ее ножом, украл деньги и скрылся с места преступления. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.
Полиция выяснила, что нападавший работает поваром в ресторане на Московском проспекте.
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