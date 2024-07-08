Ura.ru: житель ХМАО обстрелял знакомого за отказ посетить похороны бывшей жены

Правоохранители задержали жителя ХМАО за нападение на знакомого, который отказался идти на похороны бывшей жены. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В Югорске скончалась 29-летняя девушка. Бывший муж вместе с дочерью на похоронах не присутствовали, это очень оскорбило нового молодого человека умершей», — рассказал информатор.

Между фигурантом и экс-супругом покойной разгорелся конфликт. В ходе ссоры подозреваемый открыл стрельбу из травматического оружия. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

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