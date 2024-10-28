Ura.ru: житель Екатеринбурга лишился тягача с зубной пастой стоимостью 1 млн рублей

Предприниматель из Екатеринбурга лишился тягача с зубной пастой на сумму более одного миллиона рублей. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на свой источник.

По словам пострадавшего, товар должен был быть доставлен в Татарстан, но так там и не появился. Мужчина нашел исполнителя, который загрузился в Москве и должен был отправиться в Казань, но по каким-то причинам пропал. Сразу после случившегося коммерсант обратился в полицию.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, где делся автомобиль и груз.