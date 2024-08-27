Ura.ru: пьяный пенсионер за рулем Land Cruiser Prado насмерть сбил юношу в Челябинской области
Пенсионер за рулем иномарки устроил смертельное ДТП в Варненском районе Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
По версии следствия, мужчина управлял Toyota Land Cruiser Prado в состоянии опьянения. Во время поездки он выехал на полосу встречного движения и сбил двух пешеходов 16 и 18 лет.
Старший скончался на месте. Младшему потребовалась госпитализация. Автомобилиста задержали.
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