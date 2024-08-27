Ura.ru: пьяный пенсионер за рулем Land Cruiser Prado насмерть сбил юношу в Челябинской области

Пенсионер за рулем иномарки устроил смертельное ДТП в Варненском районе Челябинской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По версии следствия, мужчина управлял Toyota Land Cruiser Prado в состоянии опьянения. Во время поездки он выехал на полосу встречного движения и сбил двух пешеходов 16 и 18 лет.

Старший скончался на месте. Младшему потребовалась госпитализация. Автомобилиста задержали.

Что Россия дала миру, или Почему на айфоне далеко не улетишь

Тихий ботаник или серый кардинал? Что известно о брате Павла Дурова — Николае

Успение Богородицы, или Первая Пречистая. История и традиции праздника

DanitaDelimont.com

«Реквием по мечте». Мифы и легенды украинской русофобии

Denis Thaust/Keystone Press Agency

Срочная служба доступна не всем. С какими болезнями не берут в армию?

Alexey Sukhorukov/Xinhua

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте