Ura.ru: пассажира Porsche, который получил перелом позвоночника в ДТП в Екатеринбурге, прооперировали
В Екатеринбурге медики провели операцию пассажиру автомобиля Porsche, который получил перелом позвоночника во время ночного ДТП 13 октября. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Напомним, авария с участием такси и иномарки произошла на улице Малышева. Водитель Hyundai во время перестроения в левый ряд не уступил дорогу Porsche.
Собеседник издания рассказал, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент он проходит курс восстановления в больнице № 40.
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