Ura.ru: пассажира Porsche, который получил перелом позвоночника в ДТП в Екатеринбурге, прооперировали

В Екатеринбурге медики провели операцию пассажиру автомобиля Porsche, который получил перелом позвоночника во время ночного ДТП 13 октября. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Напомним, авария с участием такси и иномарки произошла на улице Малышева. Водитель Hyundai во время перестроения в левый ряд не уступил дорогу Porsche.

Собеседник издания рассказал, что пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. В настоящий момент он проходит курс восстановления в больнице № 40.