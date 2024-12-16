Ura.ru: два человека стали жертвами пожара в Кургане
Пожар, унесший жизнь двух мужчин, произошел накануне на улице Бурова-Петрова в Кургане. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на официальный Telegram-канал СУ СК по региону.
Здесь загорелся частный жилой дом. По данным следствия, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с печным оборудованием. На месте ЧП работали пожарные, правоохранители и медики.
Дальнейшая проверка поможет определить, будет ли возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.
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