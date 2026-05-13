Уралец после бурной ночи уехал в Тюмень в вагоне с углем

Уехавшего в Тюмень в вагоне с углем уральца оштрафовали на 2 тыс. рублей

МВД оштрафовало на две тысячи рублей жителя Ишима, который после отдыха в ночном клубе уехал в вагоне с углем в Тюмень. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления ведомства на транспорте по Уральскому федеральному округу.

На мужчину 2024 года составили протокол по статье «Самовольный проезд в грузовом поезде». Транспортная прокуратура Урала в телеграм-канале добавила, что начала проверку обстоятельств произошедшего.

По ее итогам надзорное ведомство даст оценку состоянию безопасности на объектах инфраструктуры и эффективности режимных мероприятий. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

Ранее молодой человек проехался на последнем вагоне поезда московского метро и попал на видео. В тот момент он находился в состоянии опьянения. Теперь любителю экстремальных поездок грозит административный арест до 10 суток.