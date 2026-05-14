Уралец оставил жене записку и пропал. Женщина прочла ее и тоже исчезла

Полиция и волонтеры Свердловской области почти полгода ищут местного предпринимателя. Мужчина загадочно исчез из коттеджного поселка Рассоха, оставив три прощальные записки, затем пропала и его жена, сообщила газета kp.ru .

Уралец арендовал коттедж с гражданской женой и ее шестилетним сыном. В середине ноября 2025 года он внезапно ушел из дома. Утром сожительница обнаружила три письма на тетрадных листках. Послания предназначались для нее, для матери бизнесмена и его лучшего друга.

В тексте предприниматель признавался, что «много чего натворил». Он предупредил, что уходит из дома, но пообещал вернуться к началу Нового года — после того, как «все исправит». На связь уралец больше не вышел.

Через два дня после исчезновения мужчины его сожительница спешно собрала вещи и уехала из поселка вместе с ребенком. Соседи предположили, что женщину напугали долги гражданского мужа.

Предприниматель занимался организацией барбекю-фестивалей и строительством бань. Последние заказы он сорвал и остался должен клиентам крупные суммы денег.

Родственники бизнесмена считали, что он вернется сам. В полицию они обратились только в феврале 2026 года. Силовики быстро выяснили, что перед исчезновением уралец пытался распродать свое имущество.

Помимо долгов перед заказчиками, у мужчины скопились крупные задолженности по личным кредитам. Служба судебных приставов открыла против него исполнительные производства.

