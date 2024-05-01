Ураганный ветер сорвал крышу сельской школы в Башкирии | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 17:19 Ураганный ветер сорвал крышу сельской школы в Башкирии МЧС: ураганный ветер сорвал часть крыши сельской школы в Башкирии МЧС Башкортостан

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Ураганный ветер частично сорвал крышу сельской школы в Башкирии. В пресс-службе ГУ МЧС по региону опубликовали фото с места происшествия.

Порыв ветра сорвал кровлю со здания в деревне Узбяково на Школьной улице. На место оперативно прибыли спасатели и другие экстренные службы.

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«Произошел частичный срыв профнастила с кровли здания школы площадью 450 квадратных метров, общая площадь кровли 1400 квадратных метров», — уточнили в МЧС.

На опубликованном фото видно, что крышу сорвало над главным входом в школу.

пресс-служба МЧС Башкортостана

Обошлось без погибших и пострадавших. Дети пока будут учиться дистанционно.

В конце апреля мощный ветер обрушился на Москву. Он сваливал деревья в столице и даже сорвал металлический лист с крыши пятиэтажного здания. Столичные парки временно закрыли в преддверии шторма.