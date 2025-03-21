Упустили время. В Волгограде скончался мужчина, которому полгода не могли поставить диагноз

Житель Жирновского района Сергей Попов скончался в Волгоградской больнице после полугода лечения в районной ЦРБ, где ему не могли поставить верный диагноз. Подробности сообщило местное издание V1.ru .

По словам дочери Сергея Попова, 52-летний мужчин сначалаа почувствовал недомогание: у него поднялась высокая температура, которую не могли сбить лекарства. Также больного мучили боли в конечностях и сильный кашель по ночам.

Врачи местной больницы семь месяцев не могли поставить диагноз, и пичкали пациента бесполезными лекарствами. Но несмотря на это, не давали направления в больницу областного центра. За полгода мужчина перенес два инсульта.

Когда наконец-то мужчину в крайне тяжелом состоянии привезли в Волгоград, врачи поставила диагноз — инфекционный эндокардит. Однако было поздно, через две недели пациент скончался.

«Через две недели нахождения в больнице, 12 марта, папа умер, именно из-за этой болезни. Бактерии покрыли его сердце как грозди. Мы считаем, что терапевты виноваты в его смерти. Полгода не могли поставить диагноз», — рассказала дочь Сергея.

Заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ, профессор и кардиолог Михаил Стаценко отметил, что выявить инфекционный эндокардит непросто, это крайне тяжелая болезнь. По словам медика, смертность составляет около 25-30%.

В комитете здравоохранения администрации Волгоградской области сообщили о готовящейся проверке в районной больнице.