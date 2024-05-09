Упавший на стройке стеклопакет убил молодого рабочего в Москве | 360°

Происшествия 09 мая 2024, 22:11 Упавший на стройке стеклопакет убил молодого рабочего в Москве MK.ru: рабочий погиб на стройке в Москве из-за рухнувшего стеклопакета РИА «Новости»

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Молодой рабочий из Средней Азии погиб при падении стеклопакета на стройке на юге Москвы. О ЧП сообщил MK.ru.

По информации издания, стеклопакет рухнул на рабочего на объекте в Жуковском проезде. Мужчина погиб на месте происшествия. Ему было 24 года.

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В середине апреля столичная прокуратура сообщала о гибели рабочего на стройке на улице Нижние Мневники. По данным ведомства, сотрудник субподрядной организации упал с высоты и получил смертельные травмы.

По факту случившегося начали проверку. В пресс-службе подчеркнули, что выясняют все обстоятельства, которые привели к смерти человека на строительном объекте.