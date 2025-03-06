Упавшее бревно раздавило водителя лесовоза в Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда после несчастного случая в Варнавинском районе, в результате которого погиб водитель лесовоза. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
По предварительной информации, 3 марта во время разгрузки древесины на рабочего упало бревно. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Действия ответственных за технику безопасности лиц будут оценены с точки зрения закона.
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