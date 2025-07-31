Уникальный гусеничный «Бентли» нашли в гаражном кооперативе в Петербурге

Автомобиль Bentley на гусеничном ходу нашли во время рейда по гаражному кооперативу в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автомобиль известен в интернете как «Ультратанк» и принадлежит блогеру Константину Заруцкому (AcademeG).

Полицейские провели рейд, чтобы проверить, как соблюдаются миграционные правила. Они установили, что девять работников местных автомастерских находятся в России нелегально — этих приезжих выдворят из страны.

Кроме того, нескольких водителей привлекли к ответственности за неправильную тонировку или архивные номера, которыми те пользовались, чтобы не вставать на учет и не платить штрафы.

Перед Новым годом сотрудники ГАИ стали штрафовать автомобилистов за новогодние гирлянды, сочтя их незаконным внесением изменений в конструкцию.