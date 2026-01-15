Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич

Отец скандально известного Максима Марцинкевича (Тесака) скончался в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Марцинкевичу-старшему было 62 года. По информации Shot, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Его сын при жизни был внесен в список террористов и экстремистов умер в челябинском СИЗО в 2020 году в возрасте 36 лет.

Тесака считали самым известным в России скинхедом-неонацистом. Он был создателем двух запрещенных в России экстремистских организаций.

По официальной версии, Марцинкевич-младший покончил с собой, но его родные не верили в это. Также отец пытался реабилитировать сына уже после смерти в изоляторе, но безуспешно.