«Улететь в кювет и выжить!» Звезда «Беспринципных» попала в ДТП

Актриса Наталья Бардо и ее супруг Марюс Вайсберг пострадали в дорожной аварии

Актриса Наталья Бардо и ее супруг, режиссер Марюс Вайсберг попали в ДТП. Об этом артистка рассказала в социальной сети Instagram*.

«Я не думала, что можно перевернуться на машине, улететь в кювет и выжить! Мне порезало руку лопнувшими окнами во время переворотов, у Марюса царапины от стекол на висках», — уточнила актриса.

По ее словам, причиной аварии стало лопнувшее колесо у машины, которая на повороте резко перестроилась с асфальта на гравий. Когда автомобиль перевернулся, все, кто был в салоне, испугались, что будет взрыв. Поэтому им удалось быстро выбраться оттуда.

«Видимо, из-за страха, адреналина и стресса мы все ржали как ненормальные. Это как второй день рождения», — отметила артистка.

Бордо добавила, что все спаслись благодаря крепким стойкам, не давшим сдавить машину полностью.

Ранее актера из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Александра Майорова сбила машина. Артист попытался перейти шоссе вне пешеходного перехода.

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