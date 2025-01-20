Угрожавшего девочке ножом барнаульского подростка взяли под стражу

СК: на Алтае заключили под стражу подростка за угрозу ножом школьнице

Пятнадцатилетнего школьника, который угрожал девочке ножом в здании учебного заведения в Барнауле, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия)», — уточнили в ведомстве.

Подросток со складным ножом в руке 15 января подошел к 14-летней ученице в здании общеобразовательной школы № 126 Барнаула и направил оружие на девочку.

Следователи начали собирать доказательства, чтобы предъявить подростку обвинения. Они также устанавливают причины и обстоятельства преступления.

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