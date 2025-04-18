Угонщика авто из Томской области задержали на Камчатке

Сотрудники ГАИ из Елизовского района Камчатки были вынуждены устроить погоню со стрельбой за угнанным автомобилем. Об этом написала «Свободная пресса» .

Угонщик ехал с нарушениями правил дорожного движения и привлек внимание полиции. Стражи порядка попытались остановить его, но тот продолжал игнорировать требования.

«Нарушитель изо всех сил старался скрыться из виду, при этом грубо нарушал ПДД и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения», — отметили в МВД.

Полицейские сначала сделали предупредительные выстрелы, а затем открыли огонь по колесам автомобиля. Угонщик не останавливался, и его удалось задержать только в селе Северные Коряки. За рулем находился ранее судимый 35-летний житель Томской области.