Уголовное дело завели против жителя Нижегородской области, который зарезал знакомого

В Нижегородской области правоохранители завели уголовное дело против жителя Тоншаевского округа, который зарезал своего знакомого. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Нападение произошло еще 4 октября в доме по улице Лесной в деревне Кодочиги. Обвиняемый во время ссоры нанес приятелю множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Мужчину заключили под стражу до решения суда.
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