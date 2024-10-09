Уголовное дело завели против жителя Нижегородской области, который зарезал знакомого

В Нижегородской области правоохранители завели уголовное дело против жителя Тоншаевского округа, который зарезал своего знакомого. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Нападение произошло еще 4 октября в доме по улице Лесной в деревне Кодочиги. Обвиняемый во время ссоры нанес приятелю множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Мужчину заключили под стражу до решения суда.

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