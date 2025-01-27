Уголовное дело завели после смертельного ДТП на остановке в Кургане

Правоохранители возбудили уголовное дело против женщины, которая, находясь за рулем автомобиля Volkswagen, врезалась в остановку общественного транспорта, насмерть сбив человека в Кургане. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.

По информации ведомства, дорожная авария произошла в микрорайоне Энергетики. Предварительно, 22-летняя девушка, управлявшая иномаркой, не справилась с управлением на большой скорости и въехала в остановочный комплекс «Больница им. Красного Креста».

Под колеса машины попала женщина 1975 года рождения. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Стражи порядка задержали подозреваемую, транспортное средство изъяли. Согласно законодательству, автомобилистке грозит до пяти лет лишения свободы.